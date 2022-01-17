Лавров пошутил о существовании в США «конкурса» по сценариям вокруг Украины

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. иронично прокомментировал слова заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о различных сценариях против России.

Судя по всему, американские спецслужбы устраивают «конкурс» по разработке антироссийских планов в случае эскалации ситуации на Украине, в шутку предположил глава МИД.

«Вроде бы у Соединенных Штатов, как сообщалось, 17 специальных служб и разведывательных служб. Может, вот 17 плюс госдепартамент - 18 сценариев. Они, может быть, объявляют у себя внутри конкурс», — сказал Лавров.

Ранее Нуланд в интервью газете Financial Times рассказала о 18 различных алгоритмах действий на случай обострения обстановки на Украине. При этом она отметила, что не станет раскрывать детали этих сценариев.