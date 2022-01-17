Поздняков: тестирование лыж на олимпийской трассе поможет биатлонистам

Тестирование скольжения лыж на олимпийской трассе в Китае может помочь российским биатлонистам на соревнованиях. Об этом заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Ранее группа специалистов ОКР вернулась из Китая, где ознакомилась с нюансами трассы для биатлонистов. Данный визит стал финальным этапом исследований по поиску путей повышения скольжения лыж.

«Мы провели тестирование скольжения лыж. Надеемся, что это поможет нашим спортсменам быть успешными на Играх. Нам важно, когда наши федерации обращаются к нам за помощью», — высказался Станислав Поздняков на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» в рамках проекта «Медиа-центр команды ОКР».

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Российская сборная выступит на соревнованиях под флагом и эмблемой Олимпийского комитета РФ.