Лидер КНР Си Цзиньпин призвал мировые державы отказаться от «менталитета холодной войны»

Ведущие мировые державы должны воздержаться от эскалации напряженности и отказаться от «менталитета холодной войны». С таким призывом выступил председатель Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По наблюдениям лидера КНР, крупнейшие мировые экономики погрязли в политики односторонних ограничений, протекционизма и не стремятся выстроить систему, в которой возможно обеспечение мирного сосуществования всех народов. Игнорирование таких масштабных проблем может обернуться глобальной катастрофой, считает председатель КПК.

«История снова и снова доказывала, что конфронтация не решает проблемы, она приводит к катастрофическим последствиям», — подчеркнул Си Цзиньпин.

Си Цзиньпин выступает на специальной сессии ВЭФ, проходящей в дистанционном формате. Очная встреча лидеров стран — участников форума перенесена на начало лета из-за коронавирусных ограничений.