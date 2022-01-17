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Лидер КНР Си Цзиньпин призвал мировые державы отказаться от «менталитета холодной войны»

Политика
Лидер КНР Си Цзиньпин призвал мировые державы отказаться от «менталитета холодной войны»

Ведущие мировые державы должны воздержаться от эскалации напряженности и отказаться от «менталитета холодной войны». С таким призывом выступил председатель Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По наблюдениям лидера КНР, крупнейшие мировые экономики погрязли в политики односторонних ограничений, протекционизма и не стремятся выстроить систему, в которой возможно обеспечение мирного сосуществования всех народов. Игнорирование таких масштабных проблем может обернуться глобальной катастрофой, считает председатель КПК.

«История снова и снова доказывала, что конфронтация не решает проблемы, она приводит к катастрофическим последствиям», — подчеркнул Си Цзиньпин.

Си Цзиньпин выступает на специальной сессии ВЭФ, проходящей в дистанционном формате. Очная встреча лидеров стран — участников форума перенесена на начало лета из-за коронавирусных ограничений.

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