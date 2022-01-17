Активистка Монтян напомнила об организации американской программы ЦРУ на Украине

Соединенные Штаты создали на Украине программу по подготовке диверсантов и разведчиков, уверена активистка и юрист Татьяна Монтян.

Эксперт прокомментировала отношения Москвы и Вашингтона. Она напомнила о словах главы российского МИД Сергея Лаврова, который указывал на недопустимость присутствия западных инструкторов и военнослужащих на Украине.

Активистка Монтян раскрыла неудобную правду о нарушении Вашингтоном красных линий после слов Лавров. Обозначенные дипломатом границы были сразу же пересечены, а США организовали на Украине программу по подготовке диверсантов и разведчиков, считает юрист.

«Американские партнеры отбирают самых упоротых отморозков и готовят из них диверсантов и террористов, способных вести боевые действия в тылу врага», — пояснила Монтян в Telegram.

Активистка объяснила мотивы действий Соединенных Штатов. Так Вашингтон создает на территории Украины русофобский проект, реализуемый для осуществления провокаций на границах РФ.

Ранее телеканал «360» сообщил об идее американских властей оказывать поддержку «украинским повстанцам». С бойцами будут заниматься военной подготовкой в странах Североатлантического альянса, пояснили в издании.