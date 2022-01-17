Глава МИД ФРГ Бербок заявила о «неполном» соответствии «СП-2» европейскому праву

Проект «Северный поток — 2» якобы не в полной мере отвечает требованиям законодательства Евросоюза, уверена министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

В последнее время на Западе все чаще звучит риторика об «агрессивных действиях» России в адрес Украины. Москва неоднократно подчеркивала, что не собирается ни на кого нападать, а этот предлог используется НАТО для расширения военного блока.

Бербок выступила с заявлением на фоне остановки сертификации объекта. Она подчеркнула, что проект «не полностью соответствует» европейскому праву. Также дипломат пообещала применить «подходящие меры» в адрес «Северного потока — 2» в случае роста напряженности вокруг Украины.

Ранее в Германии назвали сроки запуска трубопровода, передает телеканал «360». Директор ассоциации компаний газовой промышленности ФРГ Zukunft Gas Тим Келер подчеркнул, что «СП-2» начнет свою работу в 2022 году.