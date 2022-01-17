Употребление бутерброда с колбасой почти в два раза повышает риск развития деменции

Ученые из Лидсского университета обнаружили пагубную взаимосвязь между развитием деменции и регулярным употреблением бутербродов с колбасой.

Специалисты провели исследование, изучив базу данных с информацией о здоровье и генетических особенностях около 500 тыс. человек в возрасте от 40 до 69 лет. Среди них было выявлено 2896 случаев приобретенного слабоумия, при этом большинство пациентов курили и вели малоактивный образ жизни. Также наблюдалась генетическая предрасположенность к этому недугу.

Однако на риск развития деменции влияли не только эти факторы. Так, исследователи заметили нездоровую тенденцию, связанную с употреблением обработанного мяса. Оказалось, что ежедневно съедая обычный бутерброд с беконом или колбасой вероятность слабоумия возрастала на 44%, то есть почти в два раза, сообщает Express.