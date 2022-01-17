Афонские старцы предсказали, что в 2022 году американцы будут искать спасения в России

Соединенные Штаты Америки в 2022 году столкнутся с новыми проблемами. Соответствующим пророчеством поделились старцы, обитающие на святой горе Афон, где находится крупнейшее в мире средоточие православного монашества.

Известно, что афонские монахи охотно помогают мирянам, давая ответы на беспокоящие их вопросы. Их знания вот уже более 1000 лет бережно сохраняются и передаются из поколения в поколение — от старцев к их ученикам.

Пророчество одного из старцев гласит о том, что в 2022 году Соединенные Штаты столкнутся с разрушением внутри государства. По его словам, американцы будут вынуждены искать спасения в России.

Другой монах предрек Вашингтону крах из-за многочисленных противоречий, которые возникнут в стране. Также он подчеркнул, что развалу США поспособствуют стихийные бедствия.

«Америка будет подвержена совершенно небывалым и странным катастрофам, землетрясениям, смерчам и торнадо, внутри страны разгорится противостояние народа правительству. Вернется ей бумерангом все то, что натворила она в других странах», — сделали неутешительное предсказание о судьбе США в 2022 году афонские старцы.

Ранее сообщалось, что болгарская провидица Ванга предрекла объединение двух государств в 2022 году. Однако она не уточнила, какие страны решатся на такой смелый шаг.