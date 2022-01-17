Вассерман объяснил, как Запад сыграл против себя на переговорах по безопасности с РФ

Россия, выдвинув Западу пакет условий по гарантиям безопасности и инициировав переговоры с США, НАТО и ОБСЕ, наглядно продемонстрировала всему миру недоговороспособность этих, так сказать «партнеров».

Об этом в авторской колонке для сайта РЕН.тв пишет известный публицист и политический аналитик, депутат Госдумы Анатолий Вассерман, комментируя состоявшиеся на первой рабочей неделе 2022 года три раунда переговоров с коллективным Западом.

Как напоминает аналитик, 10 и 11 января в Женеве прошли консультации между дипломатами РФ и США, 12 января в Брюсселе впервые более чем за два года состоялось заседание Совета Россия – НАТО, а 13-го в Вене заседал Совет ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе), на котором присутствовали послы всех 57 стран-участников.

«На всех трех площадках наши открытым текстом отстаивали обеспечивающие нашу безопасность требования, опубликованные 17 декабря. Оппоненты открытым же текстом объявили все требования неприемлемыми для себя. Например, пообещали не устанавливать никаких ограничений приема в НАТО новых членов и уж подавно не отводить свои силы, готовые к удару по нашей территории, от наших границ», — напомнил Вассерман.

При этом председательствующая в ОБСЕ в этом году Польша и вовсе заявила, что Россия на протяжении едва ли не всей своей истории была агрессором.

Как подчеркивает эксперт, проведенный многими научными и политическими специалистами подробный анализ российской истории доказал, что, во всяком случае в послемонгольский период, Россия всегда была вынуждена отвечать на давление извне. Но она всегда отвечала гораздо сильнее, чем рассчитывали те, кто на нее давил.

Однако теперь многие удивляются и даже насмехаются, рассуждая о том, на что Москва рассчитывала, выдвигая Западу пакет условия и предупреждая, что этот пакет должен быть принят целиком.

«Открытым текстом объясняю: мы таким способом доказали, что наши, так сказать, партнеры заведомо недоговороспособны и могут только забалтывать. Например, США пытались подменить эту тему взаимоотношениями Украины с остальной Россией», — подчеркивает Вассерман.

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Теперь, по его словам, у Москвы развязаны руки, и она может действовать дальше исходя из того, что Запад не настроен учитывать интересы России, а значит и она вправе не учитывать западные интересы.

А говоря о том, что конкретно предпримет теперь российское руководство, Вассерман напомнил, что до сих пор, ни публичным аналитикам, ни оппонентам, ни разу не удалось точно предсказать, что именно Россия предпримет, чтобы улучшить свою позицию в противостоянии с теми, кто хочет ее ухудшить.