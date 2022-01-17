IT-эксперт Курочкин назвал главную причину утечки персональных данных из госучреждений

Госучреждения плохо защищают персональные данные россиян. К такому выводу пришли аналитики Positive Technologies, просканировав более 15 тысяч сетевых узлов в инфраструктурах государственных структур. Так, критически опасные уязвимости были обнаружены в 100% случаев. А общее число слабых мест по итогу превысило отметку в 30 тысяч.

По словам IT-эксперта, члена экспертного совета общероссийского движения «Сильная Россия» Алексея Курочкина, подобная статистика не вызывает удивления, поскольку уровень зарплат в госучреждениях оставляет желать лучшего. Высококвалифицированные специалисты на нее попросту не соглашаются. Поэтому программистами зачастую нанимают неопытных выпускников колледжей, которые за копейки «просто отрабатывают часы», считает Курочкин.

«Человек, работающий в этой сфере, должен быть прозорливым, сам себя развивать, изучать свою сферу, смотреть и пробовать что-то новое. Но то, что я наблюдаю сейчас – это просто люди, занимающие место и должность, но не знающие элементарных вещей. И даже за те деньги, которые платят в госучреждениях, такие там не нужны», – заключил Курочкин.

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IT-специалист отметил, что госструктуры обладают большим объемом персональных данных, которые могут стать легкой добычей даже для начинающего хакера. Зачастую такие взломщики-самоучки добывают сведения «из спортивного интереса», а после публикуют в интернете, не зная, что делать с информацией дальше.

«И все это происходит, потому что там, в сетях госструктур, ничего толком не защищено, а если дверь открыта, то почему бы в нее не зайти», – резюмировал эксперт.

В Positive Technologies тем временем дали собственные рекомендации специалистам бюджетных учреждений. Им рекомендовали провести самостоятельное сканирование сетей, определить среди найденных уязвимостей приоритетные и начать устранение ошибок с них, а не браться за все разом.