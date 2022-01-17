Российская олимпийская сборная по биатлону отправится в Пекин 26 января

Глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров назвал дату отправки олимпийской сборной в Пекин.

На прошедшей пресс-конференции в рамках проекта «Медиацентр команды Олимпийского комитета России» Майгуров заявил, что сборная по биатлону вылетит в Пекин 26 января. Такая заблаговременная отправка аргументирована возможностью привыкнуть спортсменам к местным погодным условиям.

«Изменения по трассе вряд ли будут. Может быть, будут дополнительные заграждения на стрельбищах. Трасса, кстати, похожа на трассу в Антхольце — не очень крутые подъемы со множественными поворотами, некогда будет отдыхать. Но нам чем сложнее, тем лучше. Все тренеры знают, что их ждет, много тренировок проводили на такой высоте и с такой ветровой нагрузкой. 26 января мы вылетаем в Пекин, чтобы к 5 февраля полноценно акклиматизироваться», – рассказал глава СБР.

На предстоящей Олимпиаде сборную России по биатлону будут представлять по пять женщин и мужчин. Зимние Игры пройдут с 4 по 20 февраля в столице Китая.