Цистерны с топливом взорвались около склада с горючим в Абу-Даби

Три бака с топливом взорвались в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Инцидент произошел рядом со складом, на котором хранятся легковоспламеняющиеся вещества, сообщили в полиции.

«Сегодня утром в районе Эль-Мусаффах вспыхнул пожар, который привел к взрыву трех цистерн с топливом, находившихся неподалеку от резервуаров для хранения горючего», — отмечается в заявлении правоохранителей.

В результате инцидента пострадавших и погибших нет. Предполагается, что причиной происшествия могло стать падение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Обстоятельства и причины ЧП уточняются.