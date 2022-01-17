Сенатор Джабаров призвал МИД России занять жесткую позицию в диалоге с Уильямс по Ливии

Позиция МИД РФ в диалоге со спецсоветником генсека ООН по Ливии Стефани Уильямс должна быть четкой и последовательной, считает член Совета Федерации Владимир Джабаров. По словам сенатора, Москве следует указать чиновнице на недопустимость вмешательства в дела ливийского народа.

Ранее замглавы МИД РФ Сергеем Вершининым вызвал представительницу ООН в Москву для дачи разъяснений по поводу ее деятельности на посту. Особое внимание привлеки попытки чиновницы вмешаться в избирательные процессы в Ливии.

«Позиция МИД РФ в этом вопросе должна быть четкой и последовательной. Ливийцы обязаны придерживаться своих внутренних законов и интересов по подготовке и проведению всеобщих выборов», — подчеркнул политик.

Global Look Press / Khaled Nasraoui/dpa

По словам Джабарова, Уильямс активно продвигает прозападную риторику в Северной Африке:

«Все эти новшества (предлагаемые Стефани Уильямс — Прим. ред.) заканчиваются достаточно печально. Они имеют свои цели и задачи по продвижению к власти тех сил, которые будут ориентированы на НАТО и страны Запада. Ливийцам необходимо выбрать тех кандидатов, которые ориентируются на интересы своего народа».

Сенатор напомнил, что должность спецсоветника Генерального секретаря ООН не дает Уильямс никакого права оказывать давление на политические круги Ливии. Аналогичное вмешательство Запада, по словам Джабарова, ранее уже привело к плачевным последствиям: так, после 2011 года Ливия фактически прекратила свое существование как государство, некогда считавшееся самой процветающей державой Африканского континента.