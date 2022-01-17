Песков отреагировал на слова Нуланд о 18 вариантах ответа США на действия России

В Кремле анализируют различные схемы развития ситуации на случай возобновления конфликта на границе с Украиной. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На прошлой неделе заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в беседе с журналистами газеты Financial Times рассказала, что в Белом доме спланировали до 18 различных сценариев давления на Россию в случае обострения конфликта на границе с Украиной.

«Мы знаем, что у госпожи Нуланд есть 18 сценариев. Мы разные сценарии рассматриваем, считаем, что их должно быть гораздо меньше, потому что постановка вопроса предельно корректная у нас, тут не нужно делать сложным, что настолько сложным не является. Вопрос предельно прямой и предельно конкретно сформулированный», — ответил Песков.

Официальный представитель Кремля отметил, что американские партнеры должны на этой неделе «что-то сформулировать в письменном виде».