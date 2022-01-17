Лавров: Россия не выстраивает политику в отношениях с Западом по принципу «если»

Российская Федерация не выстраивает политику страны в отношениях с Западом по принципу «если», рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Таким образом глава российского внешнеполитического ведомства сообщил о том, что будет в случае провала переговоров с Западом по гарантиям безопасности. Соответствующее заявление он сделал во время пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов.

«Мы нашу политику не выстраиваем по принципу "что будет, если". Это скорее манера наших западных коллег, которые по поводу и без повода грозятся санкциями в отношении РФ практически ежедневно», — подчеркнул Лавров.

Ранее Российская Федерация и Соединенные Штаты провели новый раунд диалога по стратегической стабильности в Женеве. За ним последовало заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе. После этого мероприятия, 13 января, прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.