Мишустин: новый порядок отслеживания древесины не помешает честному бизнесу

Вступивший в силу с 1 января новый порядок прослеживания древесины не помешает частным компаниям вести бизнес, однако создаст серьезное препятствие для черных лесорубов, заявил глава кабмина Михаил Мишустин.

Теперь на каждую партию лесоматериала необходимо оформлять сопроводительный документ в электронном виде. Движение древесины можно будет отследить через специальную цифровую систему по всему маршруту «от лесосеки до предприятий переработки и до таможенных органов», добавил премьер-министр.

Председатель правительства также поручил вице-премьеру Виктории Абрамченко лично проконтролировать эффективной новой меры, ограничивающей вывоз «кругляка». Он обратил внимание, что на некоторые разновидности древесины, под видом которых вывозили «кругляк», установлены дополнительные таможенные пошлины.

Вице-премьер Виктория Абрамченко ранее потребовала ужесточить требования к крупнейшему в стране пункту вывоза древесины «Забайкальск — Маньчжурия». Кроме того, она выступила за модернизацию пунктов пропуска, которые сейчас не настолько развиты, чтобы отвечать всем требованиям и нормам.