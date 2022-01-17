Латыпов и Логинов представят Россию на соревнованиях по биатлону на Олимпиаде в Пекине

Спортсмены Александр Логинов и Эдуард Латыпов вошли в состав мужской сборной России по биатлону и выступят на зимних Олимпийских играх в Пекине.

Помимо Латыпова и Логинова мужской состав дополнили биатлонисты Карим Халили, Даниил Серохвостов и Максим Цветков. Антон Бабиков стал запасным участником соревнований в Китае. Об этом информирует портал Metaratings.ru.

В состав женской сборной России по биатлону вошли Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова. Отмечается, что решение относительно участия Бабикова в ОИ будет принято после этапа Кубка мира в Антхольце. Напомним, что зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут в период с 4 по 20 февраля.