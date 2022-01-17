Британские издание The Week назвало блефом нападки США на Россию из-за Украины

США проводят политику блефа и фальшивых угроз в отношении России из-за Украины, однако уже совсем скоро этот подход может обернуться для Вашингтона крахом. Причины такого развития событий раскрыл журналист издания The Week Деймон Линкер.

По мнению Линкера, ключевые оппоненты США на мировой арене слишком долго терпели политику необоснованных нападок, угроз и откровенного блефа, а Белый дом таким подходом злоупотреблял. Сейчас, утверждает автор The Week, в ряде ключевых точек конфликта интересов сложилась ситуация, при которой геополитическим противникам Вашингтона оказалось некуда отступать, а команде президента Джо Байдена стало попросту нечем отстаивать свои позиции.

Причиной краха Соединенных Штатов может стать поведение президента России Владимира Путина, считает Линкер. По его мнению, российский лидер не поверит блефу Вашингтона и дождется момента для эффективного контрудара.

«Теперь наши геополитические соперники больше не готовы все время нам уступать. Путин, например, похоже намерен проверить предположение о том, что в российском ближнем зарубежье у России на карту поставлено гораздо больше, чем у нас. И вполне вероятно, что исход этого теста будет в его пользу», — пишет автор TheWeek.

Ранее в СМИ попадала информация о том, что страны НАТО во главе с США планируют размещение ракетных вооружений на территории Украины. Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, такой шаг для России неприемлем.