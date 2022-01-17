Погребинский объяснил, почему санкции Запада больше не влияют на Россию

Москва поняла, что для нее больше нет смысла бояться противодействия Соединенных Штатов Америки или Европы в решении украинской проблемы, так как Запад фактически выдал Киеву индульгенцию на любые шаги.

Такое мнение в эфире украинского телеканала Newsone высказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

«Такая авторитетная организация, как Венецианская комиссия «За демократию через право», пишет рецензию на закон, который очевидно противоречит украинской Конституции, всем обязательствам, которые брала на себя Украина, вступая в Совет Европы и Евроассоциацию. Они делают какие-то незначительные поправки, и все», — рассказал политолог.

Подобное, по его словам, может происходить потому что в Европе уже есть общественное мнение, воспитанное мейнстримными медиа, которое уверено, что Украине нужно прощать любые ее поступки, так как она – жертва, а России наоборот ничего прощать нельзя, так как все, что она делает – плохо. Именно из-за такого отношения и продолжается кризис, уверен Погребинский.

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И в этой ситуации Москва начала понимать, что санкции против России со стороны Запада будут вводится в любом случае.

«Если бы уважаемые европейские партнеры добросовестно и с уважением прав человека относились бы к конфликтной ситуации, которая есть между Украиной – непризнанными республиками, и Украиной – Москвой, этот конфликт был бы разрешен давно», — считает эксперт.

Но украинское руководство почувствовало, что ему все сойдет с рук, что бы оно ни сделало, а Россию в любом случае осудят и введут против нее новые санкции. И Москва в этой ситуации поняла, что нет больше никакого смысла бояться санкций и пытаться их избежать, потому что Запад ответит ограничительными мерами на любые ее действия, заключил Михаил Погребинский.