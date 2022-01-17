Путин созвонился с премьер-министром Пакистана Имран Ханом

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Пакистана Имран Ханом, сообщили в пресс-службе Кремля.

Уточняется, что стороны обсудили развитие в торговле и энергетике, а также борьбу с коронавирусом. Кремль сообщил, что пакистанский премьер заявил о поддержке мусульманами слов главы России о пророке Мухаммеде.

«Обсуждены вопросы развития российско-пакистанских связей в различных областях, включая торгово-экономическую, энергетическую и гуманитарную сферы, а также борьбу с распространением коронавирусной инфекции», — сказано в сообщении.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль и Белый дом не занимаются подготовкой очередных переговоров Путина и американского лидера Джо Байдена. По его словам, никакой договоренности между главами двух государств по поводу личной беседы после переговоров по гарантиям безопасности в Женеве нет.