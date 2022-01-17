«Мегасосулища»: жители Красного Села показали «ледяного гиганта» на улице Свободы

Сосулька огромных размеров выросла на одном из домов на юге Петербурга. Соответствующая фотография появилась в социальных сетях.

Огромную глыбу льда высотой с дом обнаружили на улице Свободы. И хотя Северная столица славится сосульками разных размеров и форм, таких гигантов еще нужно поискать.

«Смотрите, какая красивая мегасосулища наросла на корпусе 3 дома 53 по ул. Свободы! Кто-то даже заботливо огородил тротуар, дабы она кого не убила», — похвастались горожане в группе «Транспортный коллапс, Красное Село» в соцсети «ВКонтакте».

Как отметил автор публикации, сообщение о сосульке уже направлено в городскую администрацию на портал «Наш Санкт-Петербург». Также жители призвали не огораживать это место, а устранять саму проблему.

Из-за резких перепадов температуры ледяные глыбы снова начали появляться на крышах, водосточных трубах и проводах. В результате передвижение по городу все больше напоминает настоящую полосу препятствий, а некоторые жители Петербурга вовсе вынуждены ходить по проезжей части. Однако губернатор Александр Беглов не спешит брать ситуацию под свой личный контроль и налаживать работу коммунальных служб.