«Эпичная полоса поражений». В США подвели итоги первого года правления Байдена

Американский лидер Джо Байден закончил свой первый год в роли президента США на «эпичной полосе поражений». Как сообщает Axios, действующий хозяин Белого дома успел не только совершить целый ряд дипломатических провалов, но и подпортить отношения со значимыми политическими силами внутри страны.

Журналисты указали на целый ряд масштабных неудач Байдена, отметив рекордно низкий рейтинг президента (33%), который продолжает стремительно снижаться из-за целого багажа несдержанных обещаний.

Мировая слабость

Американцы раскритиковали Байдена за вывод войск из Афганистана, кратко указав, что «вывод оказался настолько неудачным, насколько вообще мог быть». Авторы статьи отметили и то, что «Россия спокойно подшучивает» над американским президентом, а угрозы Байдена «не удерживают Владимира Путина от дальнейшего продвижения к "вторжению" на Украину».

Особенную досаду журналистов из США вызвало то, что кандидат от демократов спустил с рук своей партии введение крайне мягких, по их мнению, санкций в отношении российских компаний, связанных с газопроводом «Северный поток — 2».

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Разочарованные меньшинства

Издание отмечает растущий гнев среди темнокожего и латиноамериканского населения, приводя в пример недавний случай c бойкотом байденовского мероприятия в Атланте целым рядом правозащитных организаций.

Активисты движения Black Lives Matter обвинили демократа в популизме и бутафорской политике, добавив, что Байден лишь имитирует заботу об афроамериканцах ради поддержания своего падающего рейтинга.

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Гиперинфляционная экономика

Отдельное место в списке ошибок занимает и экономический курс «хромой утки Джо». Согласно отчетам, инфляция в США стремительно растет, показывая «худшие показатели за последние 39 лет». Дошло до того, что продуктовые полки в сетевых магазинах попросту опустели.

Справедливости ради, отметили представители Axios, вины президента в происходящем не так много, как может показаться на первый взгляд, но все вышеперечисленные последствия являются ярким «символом национального пессимизма», появившегося и набравшего силу при Байдене.

Global Look Press / Michael Nagle / Xinhua

Неопределенность Конгресса

Сообщается, что, как ни странно, ни демократы, ни республиканцы далеко не в восторге от деятельности народного избранника, так как Байден является, по сути, убежденным центристом, что мешает ему проводить радикальные реформы, которые так ждут от президента обе стороны.

В итоге Байден теряет поддержку союзников, но при этом не может приобрести новых сторонник среди соперников, что приводит к неэффективной внутренней политике, изоляции и консервации статуса-кво.

Global Look Press / Louie Palu/ZUMAPRESS.com

Отсутствие плана по борьбе с COVID-19

Журналисты заключили, что от правительства США часто исходят «сбивающие с толку сообщения о коронавирусе», которые только путают американских граждан на фоне появления нового омикрон-штамма.

Например, недавно Байден, который в своей предвыборной программе обещал остановить распространение COVID-19, заявил, что никакого «федерального решения нет», призвав штаты сами решать свои проблемы, а после администрация Белого дома попыталась замять скандал из-за этих слов — пресс-службе пришлось в срочном порядке публиковать опровержение.

president.gov.ua / ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

Ранее Байден заявил, что коронавирус «здесь не для того, чтобы остаться», выразив уверенность в возможности взять пандемию коронавируса под контроль.