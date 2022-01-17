Глава Коми Уйба отправил региональное правительство в отставку в полном составе

Региональное правительство Республики Коми отправлено в отставку в полном составе. Об этом заявил глава региона Владимир Уйба в ходе беседы с журналистами.

Республиканское правительство продолжит работу в текущем составе в качестве исполняющих обязанности до тех пор, пока новый состав кабмина не будет определен. Временным председателем местных властей назначена министр экономического развития и промышленности региона Альмира Ахмеева.

«Я принял решение о роспуске правительства Республики Коми и хочу поблагодарить коллег за совместную работу. Условия были экстремальные. Прошу продолжить работу в статусе исполняющих обязанности до назначения нового состава правительства. Полномочия нового председателя правительства будут возложены на Альмиру Ахтямовну Ахмееву», — подчеркнул Владимир Уйба.

Ранее в СМИ поступала информация о готовящихся точечных отставках глав и правительств регионов на фоне низких рейтингов или неудовлетворительных результатов работы. Так, например, антирейтинг губернаторов возглавляет саратовский чиновник Валерий Радаев.