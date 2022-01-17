Лавров: Россия ценит двусторонние отношения с Хорватией

Российская Федерация ценит конструктивные отношения с Хорватией и настроена на их совершенствование во всех сферах, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Соответствующим заявлением министр иностранных дел поделился во время переговоров с главой МИД Хорватии Горданом Радманом.

«Мы ценим наши конструктивные, ровные отношения. Видим в Хорватии уважаемого европейского партнера. Нас связывают исторические и культурные узы, и мы настроены на совершенствование наших отношений во всех областях», — подчеркнул Лавров.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что в мире накапливается конфликтный потенциал. По словам министра, ключевую роль в этом процессе играют страны коллективного Запада.