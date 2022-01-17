Песков усомнился в необходимости участия США в украинском вопросе

Соединенные Штаты вряд ли нужны для обсуждения российско-украинских отношений, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Недавно в прессе появилась информация, что украинский лидер Владимир Зеленский направил американскому коллеге Джо Байдену предложение о проведении саммита между Киевом, Москвой и Вашингтоном. Песков прокомментировал возможность организации встречи.

«Зачем (привлекать. — Прим. ред.) Соединенные Штаты, чтобы обсуждать двусторонние российско-украинские отношения, когда они целиком и полностью сейчас индексированы на ход выполнения минских договоренностей, то есть, точнее, на отсутствие хода? Не думаю, что для этого нужны Соединенные Штаты Америки», — подчеркнул пресс-секретарь.

Ранее появилась информация о желании США вынести вопрос украинского кризиса на обсуждение в Совбезе ООН, передает телеканал «360». Американская администрация рассчитывает таким способом привлечь к проблеме внимание мировой общественности, сообщает издание.