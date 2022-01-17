Петербургский активист Костров пришел к Смольному на коньках и с костылем

Жители Санкт-Петербурга продолжают страдать из-за гололеда и куч снега, которые коммунальщики так и не вывезли с улиц города.

К Смольному пришел известный петербургский активист Ярослав Костров. Чтобы обратить внимание на проблему плохой уборки города, он прибыл на коньках и с костылями. Таким образом он хочет привлечь внимание администрации губернатора Александра Беглова к гололеду и неудобствам, которые испытывают горожане на протяжении всей зимы.

По словам Кострова, около Смольного он намерен пообщаться с председателем комитета по благоустройству Василием Пониделко, чтобы лично рассказать ему, как тяжело горожанам приходится пробираться на работу сквозь гололед.

На отвратительную уборку снега и бездействие губернатора Александра Беглова уже обращали внимание народный артист России Александр Розенбаум, дизайнер Артемий Лебедев, народный артист России Иван Краско и другие известные личности.