Играет на нервах Зеленского. Зачем Порошенко вернулся в Киев в день суда

Экс-президент Украины Петр Порошенко намерен продолжить строить политическую карьеру и снова занять кресло главы государства, поэтому рискнул вернуться на родину, несмотря на возбужденное в отношении него уголовное дело. Таким мнением с «Политикой Сегодня» поделился политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования на Украине Ростислав Ищенко.

«Бояться-то ему поздно. Дело в том, что если бы он не прилетел, он был бы вычеркнут из украинской политики, а он не собирается оставлять там позиции. Он рассчитывал, что его не задержат, а если его не задержат — значит, не посадят», – рассудил аналитик.

Напомним, Порошенко спешно покинул Украину в середине декабря 2021 года. Его отъезд совпал с днем вызова на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) по делу о незаконных поставках угля из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в 2014-2015 годах. Впрочем, сторонники бывшего президента тогда заявили, что их лидер уехал в Турцию, а затем в Польшу из-за запланированных дипломатических миссий.

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За месяц отсутствия бывший президент обрел статус подозреваемого в госизмене, следовали направили в суд ходатайство об избрании для него меры пресечения. На заседание, намеченное на 17 января, Порошенко прилетел день в день, но повестку в аэропорту у сотрудников ГБР брать не стал. Зато искупался в лучах славы — на выходе из терминала его встретили около тысячи сторонников. Пока что ситуация развивается в пользу экс-президента, считает Ищенко.

«В общем-то Порошенко вполне уверенно пока что играет с Зеленским. [Виктору] Медведчуку [глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь"], кстати, предъявляли такие же обвинения, а он всего лишь под домашним арестом. Порошенко резонно рассчитывает, что в его поддержку на улицы могут вывести людей, в отличие от Медведчука, за которого никто не вышел. Так что он рассчитывает, что на Зеленского можно оказывать давление и он останется на свободе», – резюмировал политолог.

Уголовное дело о поставках угля из Донбасса расследуется на Украине по трем статьям: финансирование терроризма, госизмена и создание террористической организации. В числе фигурантов также — экс-министр энергетики Владимир Демчишин и бизнесмен Сергей Кузяра.