Российская Федерация устала терпеть выходки со стороны Запада, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, непрекращающиеся угрозы могут заставить Москву разорвать отношения с США и ЕС, рассказал израильский политолог Яков Кедми.

Соответствующим заявлением эксперт поделился в эфире телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьевым». По его словам, требования Кремля, очерченные 17 декабря российским внешнеполитическим ведомством в виде проектов договоров о гарантиях безопасности с США и НАТО, трактовались на Западе по-разному. Так политолог рассказал, как Лавров одной фразой разбил надежды Запада на лояльность России.

«То, что сказал Лавров, — очень серьезно. А Лавров сказал простую фразу: "Наше терпение кончилось". Россия никому же не угрожала во время этих переговоров. Но то, что ответил (глава РФ Владимир. — Прим. ред.) Путин в свое время (лидер США Джо. — Прим. ред.) Байдену, когда тот начал угрожать санкциями. Он сказал, что "вы рискуете тем, что мы разорвем все отношения с вами и с Западом". Россия не имеет права не выиграть в этой борьбе», — подчеркнул Кедми.

Он заключил, что ранее заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд объявила об опасениях американской стороны относительно требований России. Неопределенность заокеанских партнеров ставит на паузу весь диалог. Россия не намерена это больше терпеть, заявил Кедми.