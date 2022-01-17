Суд в Киеве начал рассматривать вопрос об аресте экс-президента Украины Порошенко

Киевский суд начал рассматривать вопрос об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении бывшего украинского лидера Петра Порошенко по делу о госизмене.

Ранее Порошенко приехал в суд в Киеве. Экс-президент Украины заявил, что не позволит посадить себя в тюрьму.

"Я буду действовать максимально эффективно, чтобы защитить Украину. Защищая себя, я твердо уверен, что защищаю Украину», — заявил Порошенко по возвращению на Украину.

Напомним, Порошенко проходит обвиняемым по делу о государственной измене. В частности, оно связано с поставками угля из Донбасса. Месяцем ранее он покинул Украины и отправился в дипломатическое турне, в ходе которого посетил Турцию и Польшу.