В Петербурге учеников девяти классов отправили на удаленку из-за COVID-19 и ОРВИ

Согласно данным на 17 января, в Петербурге на дистанционное обучение перевели девять классов в восьми школах города.

Соответствующее решение было принято в связи с распространением ОРВИ и ухудшением эпидситуации из-за пандемии коронавирусной инфекции. Как отметили в оперативном штабе, Северная столица вновь вошла в тройку лидеров антирейтинга по суточной заболеваемости COVID-19 среди регионов России.

Также 2327 петербургских школьников находятся дома по заявлению родителей, выбравших смешанный формат обучения. Кроме того, на карантин из-за ОРВИ закрыта одна группа детского сада.

Отмечается, что за последние 24 часа медики зарегистрировали 4132 новых случая заражения коронавирусом в городе на Неве. Такой показатель стал новым максимумом с начала пандемии. Не сбылись и прогнозы губернатора Александра Беглова: ранее он уверенно заявлял, что коллективного иммунитета к COVID-19 в городе удастся достичь к середине января 2022 года. Однако этого так и не произошло, а ситуация в городе продолжает стремительно ухудшаться.