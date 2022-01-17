Звездные войны. Североатлантический альянс представил новую военно-космическую доктрину

Североатлантический альянс объявил космос зоной коллективной обороны. Такое определение дано в недавно опубликованном документе военно-политического блока «Всеобъемлющая политика НАТО в космосе», предает РИА Новости.

Уточним, что Альянс начал согласовывать данную стратегию еще в 2019 году. Решение было принято на саммите в июне 2021 года. Согласно принятому решению, нападение на одного из членов НАТО в Европе или Северной Америке рассматривается как нападение на всех участников в целом..

«На саммите в Брюсселе в 2021 году союзники договорились, что атаки в направлении космоса, из космоса и в космическом пространстве представляют очевидный вызов для безопасности Альянса», — говорится в документе.

Отмечается, что последствия от ударов из космоса «могут угрожать процветанию, безопасности, стабильности государств и евроатлантической зоны».

Ранее президент России Владимир Путин заявил об успешном проведении испытаний гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон». Российский лидер поздравил специалистов, которые работали над созданием вооружения.