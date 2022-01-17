Визит в Россию специального советника генсека ООН по Ливии Стефани Уильямс дает МИД РФ шанс активно выступить в поддержку ливийского народа, считает российский социолог Максим Шугалей. Президент ФЗНЦ подчеркнул, что российская сторона должна «действовать жестко», чтобы защитить народ Ливии от злоупотреблений иностранных сил.

Сегодня в Москве должна состояться встреча Стефани Уильямс и замминистра иностранных дел Сергея Вершинина. Главной темой станет урегулирование ситуации в Ливии после провала первых президентских выборов в стране, которые должны были состояться 24 января. Влияние гражданки США Стефани Уильямс в североафриканской стране считают одной из ключевых причин, по которым выборы сорвались.

Global Look Press / Tobias Hase/dpa

Президент ФЗНЦ отметил, что считает Уильям врагом России и не уверен в благоприятном исходе переговоров.

«Я не уверен, что сторонам удастся договориться о чем-то хорошем, учитывая, что американка довольно цинична и опытна в таких делах. Считаю ее врагом нашей страны. Я надеюсь, что они смогут расставить все точки над "i". Разговор состоится в серьезном и напряженном ключе», — утверждает Шугалей.

Он призвал сотрудников МИД РФ проявить жесткость и требовать, чтобы спецсоветник ООН не мешала свободному волеизъявлению ливийского народа и не пыталась управлять проведением выборов.

«В первую очередь [в МИД РФ] должны встать на сторону ливийского народа и лоббировать механизм, при котором граждане страны смогут сами решить, когда и по каким законам проводить выборы. Посодействовать возможности людей провести плебисцит без иностранного вмешательства», — добавил Шугалей.

Федеральное агентство новостей /

Социолог, который отлично знаком с Ливией и с ливийской проблематикой, выразил надежду, что позиция МИД РФ позволит повысить авторитет России. По главы Фонда защиты национальных ценностей, в Ливии к русским относятся с большим уважением и будут рады принять помощь от таких партнеров.

«Не исключаю, что это может послужить началом для поддержки ливийцев и в итоге даст возможность гражданам отказаться от навязывания помощи со стороны США, что подтолкнет их более активно противостоять вмешательству извне», — сказал президент фонда.

В целом, по мнению Шугалея, Стефани Уильямс продолжает, пользуясь своей должностью в ООН, активно проводить в Ливии политику, нацеленную на обслуживание интересов США. Прежде всего она старается на как можно более долгий срок отложить проведение настоящих выборов, которые бы гарантировали Ливии политическую самостоятельность — а в это время страной из Триполи правит утратившее мандат Правительство национального единства во главе с личным ставленником Уильямс Абд-аль-Хамидом Дабибой.

В дальнейшем, считает социолог, Стефани Уильям намерена подготовить и выдвинуть на выборах проамериканского кандидата, который обеспечит контроль над богатейшей нефтяной отраслью Ливи. Переговоры в МИД РФ — шанс предотвратить это.