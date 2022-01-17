Смотритель кладбища в родном селе Назарбаева рассказал о визите политика после Нового года

Смотритель кладбища в родном селе экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева рассказал журналистам, посещал ли политик малую родину после начала протестных акций в республике.

После начала протестов в Казахстане поползли слухи о том, куда пропал Назарбаев. Высказывались самые противоречивые версии. Некоторые предполагали, что политик сбежал в ОАЭ. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский и вовсе выдвинул крайне радикальное предположение о смерти экс-главы республики.

Журналисты попытались проверить эту догадку. Для этого они отправились в родное село Назарбаева, где похоронена вся его семья. На месте они встретились со смотрителем кладбища, который сделал неожиданное заявление о местонахождении политика. По его словам, он действительно был на малой родине сразу после новогодних праздников.

«Мы насчет его визита поняли по машинам с сопровождением, которые сюда понаехали. 2 января он абсолютно точно был здесь. Меня заранее предупредили, что приедет на кладбище. Мы все подготовили, ждали его. Но видимо, у него дела появились, не доехал», — сказал он.

Ранее стало известно, что Назарбаев принял решение покинуть пост председателя Совета безопасности Казахстана. Эту должность занял президент республики Касым-Жомарт Токаев.