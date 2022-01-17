Песков прокомментировал возможность отмены поездки Путина на открытие Олимпиады в Пекине

Поездка президента России Владимира Путина на открытие Олимпиады в Пекине готовится в весьма трудных условиях. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представители Китая уделяют максимум внимания обеспечению санитарной безопасности, отметил Песков. По его словам, обговариваются дополнительные требования.

«Поездка готовится в весьма и весьма сложных условиях. Наши китайские товарищи, конечно, проявляют максимум внимания для обеспечения санитарной безопасности, рождаются дополнительные требования, которые мы обговариваем. Даст бог, все пойдет по плану, по крайней мере, мы готовимся к полноформатным переговорам» — рассказал Песков.

Ранее официальный представитель Кремля заявлял, что поездка в Китай для российского лидера станет первым международным визитом в 2022 году. Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут в период с 4 по 20 февраля.