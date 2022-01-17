Песков заявил, что Путин не готовит отдельного обращения к россиянам из-за «Омикрона»

Президент России Владимир Путин пока не готовит отдельного обращения к гражданам в связи с распространением «Омикрона», сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Представитель Кремля Песков добавил, что в данный момент нет необходимости в новых указаниях регионам по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в том числе со штаммом «Омикрон».

«Особые полномочия (губернаторов) никто не отменял, поэтому все действуют в первую очередь с оглядкой на то, что происходит конкретно на земле, в конкретно взятом субъекте Российской Федерации. Так оно и происходит, поэтому здесь нет необходимости в каких-то дополнительных действиях, они и так выполняются», — отметил он.

Напомним, заболевших штаммом коронавируса «Омикрон» обнаружили еще в трех российских регионах. Первые случаи инфицирования зафиксированы в Республике Хакасия, Челябинской и Омской областях. Такие данные привели в региональных медслужбах.