Песков: Кремль не следит за ситуацией вокруг экс-президента Украины Петра Порошенко

Российские власти не следят за разворачивающимися вокруг экс-президента Украины Петра Порошенко событиями после его возвращения на Украину. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Несмотря на то, что непосредственно за Порошенко в Москве не следят, подчеркнул пресс-секретарь президента России Владимира Путина, Россия отмечает, что политические противники президента Украины Владимира Зеленского находятся под серьезным давлением. На данный момент лидер партии «Европейская солидарность» находится в Киеве, куда его вызвали на заседание Печерского районного суда по делу о госизмене.

Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко выступил перед сторонниками в Киевском аэропорту. Политик пообещал привлечь к ответственности всех причастных к возбуждению в его отношении уголовного дела за закупки угля из Донбасса.