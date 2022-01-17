Госпитализированная в Москве тренер Татьяна Тарасова выписалась из больницы

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась радостной новостью. Дочь известного советского хоккейного наставника Анатолия Тарасова сообщила о своей выписке из больницы в Москве, куда ее доставили 11 января.

Тарасова в ноябре начала жаловаться на сильные головные боли, из-за которых ей пришлось отменить свою поездку в качестве комментатора на Гран-при России в Сочи. В декабре тренер несколько раз ложилась в клинику, однако лечение до конца так и не довела.

В начале января 2022 года тренера снова забрали в больницу из-за ухудшения ее самочувствия, однако 17 января Тарасову выписали. Как рассказала тренер, она продолжает лечиться дома.

«Я дома. Продолжаю лечиться, делаю капельницы и потихоньку восстанавливаюсь», — рассказала Тарасова в комментарии РИА Новости.

Заслуженный мастер спорта СССР по фигурному катанию не смогла присутствовать на съемках финальных выпусков «Ледникового периода». Кресло наставника жюри проекта в ее отсутствие занял король отечественной поп-эстрады Филипп Киркоров.