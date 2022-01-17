Беглый банкир Аблязов опубликовал план свержения власти в Казахстане с собой в главной роли

Радикальные силы Казахстана планируют попытку свержения власти в республике с реформой власти и опорой на поддержку Запада. Об этом заявил лидер заговорщиков, беглый банкир Мухтар Аблязов.

В новом плане одиозный предприниматель, преследуемый за уголовные преступления в ряде страны, отвел себе главную роль. По задумке банкира, после государственного переворота Казахстан будет реформирован в парламентскую республику, в которой он сам займет кресло премьер-министра.

«Мы разработали план, мы добьемся смены режима. Я прилечу и буду возглавлять временное правительство Казахстана сроком на полгода. После этого будут объявлены выборы. Если наша партия победит на этих выборах, то тогда я стану легитимным премьер-министром. Должности президента не будет. Мы ликвидируем эту должность», — рассказал Мухтар Аблязов.

На родине одиозный банкир заочно приговорен к пожизненному тюремному заключению за убийство своего делового партнера Ержана Татишева. Сам радикал объявил уголовное дело в его отношении политическим и анонсировал возвращение в Казахстан в ближайшем будущем.