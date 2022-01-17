Эстония объявила о готовности разместить на своей территории силы быстрого реагирования НАТО

Эстония подготовила необходимую инфраструктуру для размещения до пяти тысяч солдат сил быстрого реагирования НАТО. Об этом сообщил канцлер минобороны страны Кусти Сальм.

По его словам, военное ведомство видит необходимость укрепления Балтийского региона. В районе эстонского города Тапа находится территория, где смогут дислоцироваться до пяти тысяч иностранных военнослужащих, также там присутствует инфраструктура для размещения и обслуживания вооружения и техники.

«Если союзникам придется задержаться в Эстонии, то будут построены и казармы», — добавил Сальм.

Решение о переброске в Эстонию военных НАТО численностью 1,2 тысячи человек было принято в июне 2016 года. Военнослужащие прибыли туда в апреле 2017 года и занялись созданием необходимой инфраструктуры.