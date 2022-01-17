Сильнейшая ведьма Сибири Елена Голунова предсказала спасение России в 2022 году

Известная сибирская ведьма Елена Голунова сделала сенсационный прогноз на 2022 год. По словам эзотерика, человечество ждет испытание, при этом на кону будут стоять жизни людей.

«Те, кто поверит, смогут спастись и продолжить свой земной путь, а те, кто не может поверить, навсегда уйдут в мир иной», — заявила колдунья.

Ясновидящая добавила, что постоянно общается с духами и часто обсуждает с ними судьбу нашего мира. Именно из-за постоянного контакта с потусторонним миром, объяснила Елена, она редко появляется в медийном пространстве и предпочитает более закрытый образ жизни.

Между тем сибирская ведьма решила прервать молчание, в связи с чем — неизвестно. Однако, видимо, испытание, которое она предсказала, не на шутку взволновало обычно спокойную колдунью.

vk.com / Елена Голунова

Данное сообщение вызвало бурное обсуждение среди онлайн-пользователей. Многие посчитали это предупреждение о новых сложностях, которые можно пережить только искренне поверив в высшие силы.

Ранее астролог Тамара Глоба предсказала возрождение России в 2022 году. По ее мнению, в наступившем году произойдет множество положительных перемен, а сам год станет «лучшим временем для развития России».