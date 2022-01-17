Токаев распорядился освободить от должности первого зампреда КНБ племянника Назарбаева Абиша

Родственник экс-лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева Самат Абиш лишился должности первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности (КНБ). Соответствующий указ с подписью лидера республики Касым-Жомарта Токаева был опубликован на официальном сайте государства.

Известно, что документ был подписан 17 января.

«Распоряжением главы государства Абиш Самат Сатыбалдыулы освобожден от должности первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан», — сказано в тексте распоряжения.

Абиш окончил Академию КНБ Казахстана и Академию внешней разведки РФ. Должность заместителя председателя КНБ он занимал с марта 2013-го по декабрь 2015 года. После чего стал первым заместителем председателя комитета.

Ранее сообщалось, что зять бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Тимур Кулибаев покинул пост главы национальной палаты предпринимателей «Атамекен». Соответствующая информация появилась на сайте палаты.