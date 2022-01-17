Случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса зафиксировали в Волгоградской области

Омикрон-штамм коронавирусной инфекции зафиксировали на территории Волгоградской области. Об этом сообщили региональные власти.

Волгоградские врачи выявили штамм коронавирусной инфекции «Омикрон» у нескольких жителей области. При этом вариант зафиксировали как среди взрослых, так и среди детей.

«В Волгоградской области объемы тестирования обеспечиваются на уровне, определенном Министерством здравоохранения Российской Федерации. При необходимости мы готовы нарастить темпы и объемы исследований», — подчеркнул губернатор Андрей Бочаров.

Омикрон-штамм коронавируса впервые зафиксировали среди населения Южно-Африканской Республики (ЮАР). Вариант обнаружили в середине ноября. За несколько месяцев штамм распространился более чем в 100 государствах мира. Эксперты ВОЗ отмечают высокую заразность варианта.