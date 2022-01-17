Порошенко заявил, что действующие власти Украины будут наказаны

Бывший президент Украины Петр Порошенко пригрозил наказанием действующему руководству страны.

В декабре политик покинул родину под предлогом дипломатического турне в Турцию и Польшу. В этот же момент против него возбудили уголовное дело по статье о госизмене.

Теперь экс-глава государства вернулся на Украину. Госбюро расследований страны заявило, что Порошенко попытались вручить повестку в суд, однако он ее проигнорировал. Экс-президент также заявил, что действующие власти будут наказаны.

Ранее политик обвинил президента Украины Владимира Зеленского в желании стать диктатором, передает телеканал «360». Порошенко также подчеркнул, что возвращается на родину, чтобы защитить страну.