Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Порошенко заявил, что действующие власти Украины будут наказаны

Политика
Порошенко заявил, что действующие власти Украины будут наказаны

Бывший президент Украины Петр Порошенко пригрозил наказанием действующему руководству страны.

В декабре политик покинул родину под предлогом дипломатического турне в Турцию и Польшу. В этот же момент против него возбудили уголовное дело по статье о госизмене.

Теперь экс-глава государства вернулся на Украину. Госбюро расследований страны заявило, что Порошенко попытались вручить повестку в суд, однако он ее проигнорировал. Экс-президент также заявил, что действующие власти будут наказаны.

Ранее политик обвинил президента Украины Владимира Зеленского в желании стать диктатором, передает телеканал «360». Порошенко также подчеркнул, что возвращается на родину, чтобы защитить страну.

#порошенко #украина #власть