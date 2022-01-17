Терапевт Чернышова рекомендовала обследоваться перед купанием в проруби

Погружение в холодную воду может привести к ухудшению состояния здоровья при наличии определенных заболеваний. Об этом заявила врач-терапевт Надежда Чернышова. Она посоветовала россиянам сделать ЭКГ.

Врач подчеркнула, что перед купанием в проруби необходимо проверить состояние сердечно-сосудистой системы, так как резкая смена температуры может спровоцировать сердечный приступ. Кроме того, перед погружением рекомендуется посетить стоматолога.

«Перед моржеванием нужно посмотреть, все ли зубы здоровы, нет ли кариеса, потому что из-за переохлаждения может воспалиться кариозный зуб», — объяснила Чернышова в беседе с телеканалом «Москва 24».

Погружение в ледяную воду также следует отложить при насморке и повышенной температуре тела. Если человек полностью здоров, то можно купаться в проруби. Закаливание позволяет укрепить сердечно-сосудистую систему и избавиться от метеозависимости, подытожила терапевт.

По словам врача Светланы Малиновской, пациентам, переболевшим COVID-19, также не рекомендуется купаться в проруби. По ее словам, организм таких людей ослаблен, передает телеканал «360».