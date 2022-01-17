Власти Пекина допустили возможность появления «Омикрона» из-за посылки из Канады

Первый случай заражения штаммом коронавируса «Омикрон», выявленный в Пекине, может быть связан с доставленной из Канады в Китай посылкой. Такой вариант появления нового варианта COVID-19 не исключают власти города.

Заражение омикрон-штаммом впервые зарегистрировали в Пекине 15 января. Заболевание подтвердилось у жительницы района Хайдянь, которая за последние две недели не покидала город, но бывала в других его районах. Сейчас там проводится тестирование и проверки тех, с кем она могла контактировать.

На данный момент известно уже о 69 случаях близкого контакта с зараженной. Однако результаты их ПЦР-тестов были отрицательными.

Пациентка с «Омикроном» самостоятельно рассказала специалистам о полученной посылке из Канады, которую в КНР доставили через территорию США и Гонконга. Отправление пришло 11 января, но его никто не открывал. Сейчас эксперты изучают пробы с поверхности упаковки.

Штамм «Омикрон» тем временем начал распространяться и по России. Ученые считают, что показатель заболеваемости может достигнуть своего пика уже в конце января — начале февраля, передает телеканал «360».