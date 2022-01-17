Экономист Поддубский: спокойный новостной фон поможет усилению рубля

Рубль имеет потенциал укрепления в текущем году, полагает управляющий активами «МКБ Инвестиции» Михаил Поддубский. Он объяснил свой прогноз в беседе агентством «Прайм».

Эксперт полагает, что справедливым курсом была бы отметка в 70 рублей за доллар. Российский рынок недополучает внешние инвестиции из-за ряда факторов, и это актуально для большинства развивающихся стран.

«Это объясняется как общим умеренно-негативным взглядом глобальных инвесторов в отношении всей группы валют развивающихся стран на фоне роста ставок на долговых рынках, так и отдельно взятыми российским рисками, связанными с геополитикой», — отметил Поддубский.

Он добавил, что котировки могут в существенной мере зависеть от информационного поля. Благоприятный новостной фон помог бы отечественной валюте укрепиться, а иностранные инвесторы стали бы направлять больше вложений в экономику РФ.

Макроэкономические преимущества и недостатки текущего курса рубля ранее перечислил директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин. Он напомнил, что слабый рубль выгоден для развития экспорта.