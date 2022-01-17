Расследование ФАН вскрыло преступления Стефани Уильямс в Ливии

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин вызвал в МИД специального представителя Генсека ООН по Ливии Стефани Уильямс для дачи разъяснений о ее деятельности на данном посту.

Как отмечает ряд экспертов, гражданка США Уильямс, хоть и действует от имени всемирной организации, продвигает в Ливии лишь интересы своей страны, а также использует свой пост в корыстных целях. Подробнее об этом рассказало Федеральное агентство новостей.

В начале этого года Аудиторское бюро Ливии инициировало расследование с целью определить судьбу 7 миллиардов долларов, полученных от продажи нефти. Как полагает и.о. главы учреждения Алаа аль-Мсалатти, значительная доля этих доходов досталась протеже Уильямс — руководителю Национальной нефтяной компании (ННК) Ливии Мустафе Саналле и представителям определенных западных компаний.

Учитывая, что большая часть населения Ливии живет фактически в нищете, жители государства значительно зависят от продажи энергоресурсов в Европу. Однако при помощи коррупционных схем Стефани Уильямс пытается передать нефть североафриканской страны под контроль США и связанных с ними компаний-трейдеров.

Федеральное агентство новостей / publicdomainpictures.net / wikipedia.org

Напомним, что именно американка была куратором состоявшегося в конце 2020 года Ливийского форума политического диалога (ЛФПД), по итогам которого было сформировано временное Правительство национального единства (ПНЕ). В результате голосования в рамках ЛФПД правительство возглавил мало известный бизнесмен Абд-аль-Хамид Дабиба, который должен был подготовить страну к выборам в декабре 2021 года. Однако политик, по слухам, возглавивший временный кабмин благодаря взятке, так и не выполнив ни одного требования в рамках предварительных консультаций.

Однако представители ООН вовсе не обеспокоены происходящим, ведь им была выгодна отмена всеобщего голосования, чтобы сохранить свой патронаж над местными политическими группами. В итоге вследствие личного вмешательства Стефани Уильямс, которая попыталась навязать свое мнение о «правильном» голосовании лидерам нескольких группировок Мисураты, декабрьские выборы не состоялись.

Таким образом, в стране сформировалось безвластие — полномочия ПНЕ формально истекли 24 декабря 2021 года, но под контролем гражданки США оно продолжает действовать до следующей даты выборов. Спецпредставитель ООН пытается указывать местным элитам, когда должен состояться плебисцит, и через своих ставленников в ливийской политике контролирует природные ресурсы. Такой расклад дел может сохраняться бесконечно долго.

Федеральное агентство новостей /

В свою очередь, европейцев устраивает ситуация, при которой они получают дешевую нефть. По оценкам, вследствие деятельности Уильямс Ливия не досчиталась 21 миллиарда долларов. При таком сценарии жители североафриканской страны вынуждены наблюдать за тем, как природные богатства их государства фактически разграбляются под эгидой ООН.

Публично встать на защиту народа Ливии решилась лишь Москва. Именно поэтому российский МИД намерен потребовать у Стефани Уильямс отчет о ее работе в Ливии. Ранее Россия неоднократно заявляла о своей заинтересованности в благополучии и процветании североафриканского государства. Если РФ получится предать огласке коррупционные схемы западных политиков, то это положительно повлияет на стабильность в регионе и поспособствует усилению ее позиций в Африке.