Историк Хонигсбаум заявил о сходстве COVID-19 с эпидемией «русского гриппа» в XIX веке

Пандемию коронавирусной инфекции можно сравнить с пандемией так называемого «русского гриппа». Об этом заявил историк Марк Хонигсбаум, передает британское издание The Telegraph.

Пандемия «русского гриппа» возникла в XIX веке. Как утверждает историк, пациенты, заразившиеся этим вирусом, жаловались на озноб, высокую температуру тела и сухой кашель, свойственные для обычного гриппа. При этом в большинстве случаев болезнь протекала в легкой форме, как и в случае заражения штаммом коронавируса «Омикрон», заявил Хонигсбаум. Согласно оценкам эпидемиологов, всего в период с 1889 по 1892 годы «русским гриппом» заразилось до 60% населения.

Штамм коронавируса «Омикрон» может вызывать у пациентов боли в пояснице, сообщает телеканал «360» со ссылкой на мнение медицинских специалистов из ЮАР. Как утверждает терапевт Андрей Кабычкин, такие боли также могут возникать при заражении вирусом гриппа.