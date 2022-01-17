Глава МИД Японии Хаяси выступил за тесный диалог Токио и Москвы по Курилам

Необходимо развивать контакты Москвы и Токио по курильскому вопросу, уверен министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси. Дипломат выступил с соответствующей речью на заседании парламента страны.

Азиатское государство претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, которые являются частью России. Москва неоднократно подчеркивала, что территории перешли СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними не подлежит сомнению. Есимаса Хаяси призвал налаживать связи с Россией по курильскому вопросу.

«Необходимо вести тесный диалог между лидерами и главами МИД для расширения диалога на основании имеющихся договоренностей, в том числе на основании достигнутого в Сингапуре соглашения и совместной декларации между Японией и СССР», — сказал глава МИД.

Ранее представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев исключил сдачу Курильских островов в аренду, передает телеканал «360». Эти территории были и останутся российскими, отметил он.