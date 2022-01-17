Кудерметова на Australian Open обыграла американку Клэр Лю и вышла во второй круг

Теннисистка Вероника Кудерметова стала первой россиянкой, вышедшей во второй круг на чемпионате Australian Open в 2022 году.

Спортсменка обыграла свою американскую соперницу Клэр Лю со счетом 6:4, 6:4. Продолжительность их игры составила 1 час 22 минуты.

Кудерметова стала первой российской спортсменкой, кто вышел во второй круг Australian Open – 2022. Ранее теннисистки Анастасия Потапова, Екатерина Александрова и Варвара Грачева потерпели поражение на турнире. Чтобы выйти в третий круг одного из турниров Большого шлема в 2022 году, Кудерметовой придется обыграть победительницу матча Елена-Габриэла Русе (Румыния) – Ясмине Паолини (Италия).