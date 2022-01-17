Порошенко заявил о намерении не допустить своего ареста

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что не позволит посадить себя за решетку.

Самолет с политиком на борту уже приземлился в Киеве.

«Первое – я не сяду. Второе – я не позволю себе посадить... Третья позиция – я буду действовать максимально эффективно, чтобы защитить Украину. Защищая себя, я твердо уверен, что защищаю Украину», — сказал он.

Ранее стало известно, что правоохранительные органы Украины заочно предъявили ему подозрение в государственной измене. Киевский суд уже наложил арест на все имущество политика на территории Украины. Силовики придерживаются мнения, что Порошенко вел незаконную торговлю углем с ДНР и ЛНР во времена своей каденции.